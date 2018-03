Janeiro de 2003, estamos no pico do inverno. Muito tem chovido, choveu bastante no dia anterior, mas não hoje e os vidros estão secos e André Neres será o mais rápido a escalar um prédio para a televisão e o seu espetáculo de câmaras, anúncios, apresentadores e sorrisos forçados.

André está suspenso no ar. Tem o arnês à volta da cintura que está preso à corda que por sua vez está presa lá em cima. A 75 metros do chão. Tem um capacete na cabeça e os pés de gato nos pés. Olha lá para cima e pede às pernas, aos antebraços e às mãos que icem o corpo. Já fez isto antes, mas não assim. Isto não é escalada, não tem as mãos brancas do magnésio, não as prende ou entala em fissuras. Não há uma rocha escarpada, nem um abismo.

I. A vertigem

2018. Manhã fria de janeiro. André Neres tem 32 anos e 17 de escalada. Partilha uma vida com Márcia e ambos são pais de duas filhas. Sacode o magnésio das mãos, com a parede que acabou de escalar na visão periférica, com a mochila preta no chão onde se veem mosquetões, cordas e cordelete. Estamos num topo de uma falésia em Sagres, no Algarve. Sopram ventos de promontório, as nuvens destapam o sol a custo, está frio e ele tem apenas uma t-shirt vestida. Ri-se, confortado pela energia que o corpo acumulou.

É aqui que ele gosta de estar. E é isto que ele gosta de fazer.

Momentos antes, André prendera uma corda à presa colocada no topo da falésia, dera um nó com essa corda no arnês e descera. Lá em baixo, rochas escarpadas, pedras soltas, ondas a quebrarem furiosamente perto do ponto de partida. Um cenário dantesco, mas para ele um penhasco é apenas isso, um penhasco.

André Neres tem 16 títulos de campeão nacional de escalada e foi o primeiro português a superar uma via 9a, um dos níveis mais difíceis deste desporto - aliás, só há três níveis acima deste. Portanto, este é apenas um dia normal. Desce despreocupado, pés colados à parede, as mãos a inspecionar fissuras e rachas. O seu elevador é uma corda que nem três centímetros de espessura tem. Está a ver as presas na parede por onde pode escalar, a imaginar o corpo e os movimentos, a estudar, porque, “sem qualquer tipo de planeamento”, estará mais tempo na parede, vai-se cansar mais rápido e vai “escalar menos”.

— Não sou o gajo mais campeão do mundo em situações expostas. Escalo, vocês olham e podem achar impressionante, mas, para quem escala muito, isto não é nada do outro mundo.

André está a fazer a coisa que faz “há mais tempo na vida sem ser só estar vivo” e demora tanto tempo a descer como a subir. São 15 ou 16 minutos. É uma ascensão rápida, com movimentos explosivos e ao mesmo tempo tão fluidos, como se gatinhasse no chão. Este é o seu mundo.

Acabou de trepar um penhasco sobre o mar com perto de 45 metros de altura usando uma via [assim se chama ao caminho que se escolhe a escalar] que alguém batizou de “Não Caias em Tentação”. O nome tem tanto de irónico como de mau gosto para o jornalista, o fotógrafo e os dois repórteres de imagem que o viram precipitar-se sobre o abismo.

— Tenho medo como qualquer outra pessoa. Mas mandas uma queda e, à partida, não te vai acontecer nada. Ficas pendurado na corda, não é nada de especial. Quanto deitas a cabeça na almofada e imaginas os passos na via, there is no turning back. E quando estás fanático, já foste. Já sonhei várias vezes com escalada, são 17 anos, é tão normal que nem pensas.

Nem sempre foi assim. Tempos houve em que André adormecia e a escalada não lhe aparecia nos sonhos. Esse tempo está entre esta falésia em Sagres e aquela torre das Amoreiras.