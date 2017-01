- Mexe os pés, João.

João Sousa nasceu em Guimarães, ganhou dois títulos ATP e é o melhor tenista português de sempre. Isto toda a gente sabe. Mas há outro João Sousa, o miúdo que era certinho na escola, o filho que nunca deu problemas em casa e o homem que paga para trabalhar. Foi isso que o Expresso descobriu quando esteve com ele, com a sua família e amigos a 26 de dezembro de 2015. Um dia depois do Natal, o tenista acordou cedo para retomar os hábitos do costume durante a pré-época: pequeno-almoço às 08h e cinco a seis horas de treino. O descanso acabou. Para quem anda cerca de 34 semanas por ano em competição, a raquete nunca pode estar longe da mão.

Tigre da Malásia 29 de setembro de 2013 João Sousa não tem nada a perder. Não virá nenhum mal ao mundo se a aventura acabar ali, com uma derrota, porque as coisas são o que são, e ele já fez mais do que se esperava. Deve estar escrito algures que há um número limite para as histórias de superação, daquelas que se veem no cinema, em que o tipo caído do nada vence o campeão no último minuto do último assalto. Estilo Rocky Balboa.

Ele sabe que é mais novo e menos experiente do que o tipo do outro lado da rede. Sabe que entre os dois cabem oito anos e 44 lugares, num ranking que não mente, porque o sistema de pontuação ATP é o mais perfeito e justo dos desportos individuais. Sousa sabe que está pior classificado do que Julien Benneteau, e sabe que é pior jogador do que Julien Benneteau.

À superfície, naquele piso rápido, é assim que se apresenta a final, desequilibrada pelos números, ainda que as forças estejam um bocadinho mais niveladas do que dizem as estatísticas. Porque nos quartos de final, o português eliminou David Ferrer, o 4º melhor do planeta. Porque nas meias finais fez cair Jürgen Melzer, 21º do ranking.

O ténis de Sousa mudou e com ele mudou o contexto.

Ali está ele na quente e húmida Kuala Lumpur, pronto a dar tudo, mesmo que lhe falte o indispensável para quem faz daquilo a sua vida. Está todo vestido de preto, calções e boné de marca branca, não tem patrocinadores. João está descaraterizado, Julien equipado como um profissional.

Nas bancadas estão o treinador, Frederico Marques, um punhado de emigrantes portugueses e muitos malaios que vão puxar por ele, o mais fraco entre os mais fortes. No desporto, torcemos pelos nossos ou pelos mais fracos.

Mas não é só o público que está com ele. Há algo mais que não se vê e a que ele só prestará atenção mais tarde - algo que explica por que raio anda a bater bolas como um jogador de top-20 que não é. E também há algo a menos - aquela voz que sempre o aconselhara está a milhares de quilómetros de distância, em Guimarães, a gritar o mesmo de sempre em frente à televisão:

- Mexe os pés, João!

São 14h30 na Malásia, mais oito horas que em Portugal. Está na hora de mexer os pés.

Fora do Putra Stadium estão 32 graus e a humidade ronda os 40%. Tudo normal nesta altura do ano no sudeste asiático. Dentro do recinto, o ambiente também vai começar a aquecer.

João Sousa entra nervoso e perde o primeiro set por 2-6 para Benneteau e está a uma nesga de perder o segundo e, por inerência, a final. Contraria as probabilidades: salva um match point contra e bate o francês por 7-5 no segundo set. Respira fundo, o melhor ainda está para vir.

No terceiro set, João Sousa quebra o serviço de Benneteau, faz o 2-0 e gere a vantagem no marcador. Parece que tudo será linear, desta vez. Não é. Às tantas, Julien Bennetau tem três pontos de break à mão para igualar o jogo a 4-4, complicar as contas ao português e relançar o jogo. Mas João Sousa salva o primeiro, o segundo e o terceiro, faz o 5-3 e acaba por fechar o encontro com 6-4. É como recuperar três segundos numa corrida de atletismo. Ou levantar o corpo do tapete no último segundo da contagem de dez segundos para evitar o K.O.

Rocky derrotou Apolo Creed.

Foi duro, épico e histórico, nunca um português vencera um torneio do circuito ATP. João Sousa deita-se no chão, suado, com uma bola de ténis a rolar pelo bolso dos calções, e depois vai abraçar-se a Frederico Marques. Telefona a avisar que vai mais cedo para casa, que anulou a participação nos outros torneios para estar com a família. E envia uma mensagem de agradecimento a Luís Miguel Coutinho, o homem que um dia lhe disse não ter mais nada a ensinar-lhe. Esse dia ter-lhe-á traçado o destino, mas não são as coisas intangíveis que lhe interessam agora.

É tempo de celebrar, de ser recebido pela câmara de Guimarães, de dar entrevistas, de ganhar a alcunha do Conquistador, de arranjar um patrocinador para a camisola, calções e boné, de assinar com o empresário Jorge Mendes, de pôr um cachecol do Vitória ao pescoço. Enfim, é tempo de absorver toda aquela nova realidade de uma só vez.

Só que aquela realidade é uma mentira.