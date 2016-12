Azeiteiros, com muito orgulho

Apesar do significado depreciativo que a palavra “azeiteiro” ganhou ao longo dos tempos, na origem refere-se a todos aqueles que produzem ou vendem azeite. E, no que toca a este ponto, os portugueses estão entre os melhores do mundo. Neste multimédia interativo tomamos o pulso ao sector e damos-lhe a oportunidade de fazer o seu próprio azeite, da maneira que preferir: tomando o lugar de um jovem agricultor que recupera métodos antigos, de uma família que tem oliveiras com mais de 500 anos ou de um gigante industrial interessado na máxima produção. E tiramos também todas as dúvidas na hora de comprar e cozinhar