As mãos na água, a cabeça no mar

O título do livro de Mário Cesariny podia ser um dos lemas da vida de Frederico Morais. Ele tem as mãos na água de cada vez que toca na prancha, no fato, num abraço ao pai ou no cabelo com sal e aloirado pelo sol. Que são muitas vezes, porque a cabeça de Kikas está sempre no mar e nas ondas desde que a mãe, à beira da água, o viu, pela primeira vez, a pôr-se de pé na prancha, aos 7 anos

Frederico Morais tem 24 anos, é de Cascais, é surfista e, a partir desta semana, é o único português a competir no circuito mundial de surf. É onde sempre quis chegar desde que, com 14 anos, percebeu que já era melhor do que quase todos os que tinham 19 ou 20. Ele e os pais, que o viam da praia, da água, do carro e dos aviões em que o levavam aos sítios onde o surf é maior do que era em Portugal, quando começou a ser pequeno demais para o filho. Frederico preparou-se para estar entre os melhores com dias parecidos ao que a Tribuna Expresso passou com ele - muay thai, ginásio e duas idas ao mar, com ou sem esta ordem.

Não é um bom dia. A vida no mar corre-lhe mal e ele quer chegar ao carro, sentar-se, encostar a cabeça, tapar as orelhas com música e fechar-se na bolha. O miúdo que odeia perder e tem mau perder, porque “não há pior coisa do que perder”, perdeu. Frederico não quer pensar sobre o que correu mal, muito menos ouvir alguém dizer-lhe que correu mal.

Só quer ir para casa.

Tem pressa a arrumar a prancha e o fato pelo porta-bagagens dentro; quer entrar no carro, fechar a porta, por os phones e adormecer. Ou, pelo menos, fingir que adormeceu. Encosta a cabeça e cerra os olhos, mas sabe que vai ter de ouvir a pessoa que está ao lado com as mãos no volante.

– Não, não, não, tu não vais dormir. Vieste aqui, não fizeste o teu trabalho, portanto vais acordado como eu para perceberes o esforço que fiz para te trazer aqui e voltar a levar a casa.

Custa-lhe ouvir estas palavras e as que se seguem. Frederico, ainda com o cabelo húmido do sal, destapa os ouvidos, mantém-se acordado, resigna-se, escuta as verdades que doem e não as mentiras que aliviam. Lá fala, mas contrariado, e quando se cala e fecha os olhos, o condutor volta ao mesmo. Explica-lhe o que fez mal nas ondas que o mar lhe deu, as que surfou para perder em vez de ganhar.

– Eu sabia que ia levar na cabeça ou ter de falar sobre o heat que perdi.

Sentado num chão de cimento, rindo e sorrindo, Frederico Morais recorda os anos em que as viagens para casa não eram fáceis. Atrás dele está a praia do Guincho, de onde saía naqueles dias com o fato a cobrir-lhe o corpo, sabendo que à espera no carro estava a pessoa que não o deixava dormir. A mesma pessoa que foi às compras de uns pés de pato e de um fato quando Frederico era miúdo, para poder aguentar o frio do mar do Guincho e nadar com barbatanas nos pés.

Frederico Morais teria na altura cinco ou seis anos, idade que não lhe chegava para se deitar na prancha de surf e remar com os braços para apanhar o embalo das ondas. Sozinho não tinha força. Não conseguia chegar onde elas mais se erguem, longe do sítio onde rebentam em espumas brancas; o sítio onde, dias antes, conseguiu pôr-se de pé em cima da prancha, com a mãe a vê-lo à beira-mar.

Ficou “todo excitado” com a proeza.

Isso aconteceu no verão seguinte a receber uma prancha de bodyboard. Aconteceu quando a pessoa do carro conheceu Dora Gomes, uma brasileira que fazia vida das ondas e nelas vivia deitada. Dela recebeu o que deu a Frederico e ele, minúsculo e com bóias nos braços para o manterem a flutuar na água do Algarve, fez o que não era suposto – levantou-se. Pôs os pés em cima de uma prancha feita para acolher barrigas.

É-lhe natural, ele gostou, por isso foi ao peditório: uma prancha na qual seja suposto estar de pé. A pessoa do carro ouviu-o e ofereceu-lhe aquele pedaço de fibra que o deixará, depois, “todo excitado” naquele dia no Guincho, com a mãe à beira-mar.

Mas Frederico ainda era pequeno, o corpo pedia apoio e a pessoa que o guiava fazia tudo para vê-lo feliz : o fato, os pés de pato e um empurrão para se fazer às ondas na primeira prova em que participou.

Tinha sete anos, mas não competiu ao lado de crianças e sim contra miúdos mais velhos do que ele com quem ainda hoje se dá. Correu mal. Foi o pior. Perdeu.

– Éramos sete dentro de água. Fiz uma interferência, mas pronto, valeu pela experiência. Recebi uma medalha, acho que ainda hoje a tenho guardada em casa.

Nesse dia, a viagem de carro foi boa.

Frederico com o pai

O Frederico Morais que relembra tudo isto que passou tem hoje 24 anos. Acabou de se qualificar para o circuito mundial de surf, está onde apenas um português esteve antes dele. Já é o expoente de uma modalidade de mar que, em Portugal, começou a dar pulos ao mesmo tempo que ele crescia.

Frederico odeia perder e tem memórias da primeira derrota, mas não se recorda de quando, como, nem onde venceu pela primeira vez.

– Só sei que era muito pequenino.

E também se lembra de quem estava ao lado dele, da pessoa que é “o porquê disto tudo”.

Lembra-se do pai.