Tudo o que sabemos do assalto do ano

Já foram escritos romances policiais com enredos mais previsíveis. O furto de armas em Tancos e a posterior devolução na Chamusca, com uma caixa a mais, as quezílias na investigação entre a Judiciária civil e a militar, ou os tiros no pé dados pela hierarquia militar e membros do Governo, fazem deste dossiê um dos mais quentes e incómodos da legislatura. Seis meses depois do roubo do século, há mais de meia centena de pessoas interrogadas, um punhado de suspeitos mas não arguidos ou detidos. A questão que todos fazemos continua por responder: quem roubou e depois devolveu os 300 quilos de armamento de guerra? Estes são os principais momentos de um mistério que perdura há seis meses

O grande assalto

Os ladrões sabiam o que faziam. Na base militar de Tancos (situada em Vila Nova da Braquinha, no distrito de Santarém), as torres de vigia estavam vazias, os intervalos entre as rondas dos militares, que nem sequer tinham munições nas armas, eram dilatados e as câmaras de videovigilância, bem como os sensores de movimentos, estavam obsoletos desde 2015.

Algures entre a noite de 27 de junho (uma terça-feira) e a manhã do dia seguinte, presume-se que três ou quatro homens saíram de uma carrinha, fizeram dois buracos na rede da zona norte e entraram à socapa no campo. Munidos de um saca-cilindros, arrombaram as fechaduras de dois dos vinte paiolins e serviram-se, roubando granadas de mão ofensivas, 44 lança-granadas-foguetes descartáveis M72 LAW, 18 granadas de gás lacrimogéneo, ou 1450 cartuchos de munição de nove milímetros. Arrumado o material de guerra na carrinha, que pesa no total perto de 300 quilos, o grupo fugiu dali, conduzindo primeiro pela estrada de terra batida e depois pela estrada municipal que liga à A23.